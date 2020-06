Zwei Westschweizer in Zürich: Yann Gramegna und Nathanaël Chollet haben 2015 ihr eigenes Büro gegründet. (Foto: Tibor Nad, Visual Moment)

Damaris Baumann 18.06.2020 18:54

Denken in Strukturen Zwei Freunde spannen die Achsen zur dritten Dimension auf: N und Y sind die Kürzel ihrer Vornamen, X steht für Kollaborateure und Kollaborationen. Eben haben NYX Architectes wieder zwei Wettbewerbe gewonnen. Damaris Baumann 18.06.2020 18:54

Wir treffen uns draussen über dem Oberen Letten und nicht im Büro von Nathanaël Chollet (N) und Yann Gramegna (Y); die zur Eindämmung der Corona-Pandemie erforderlichen Sicherheitsmassnahmen verlangen nach kreativen Treffpunkten. Und vielleicht ist es ein Glück, hier zu sein, denn so entwickelt sich das Gespräch ausgehend vom konkreten Ort. Der Obere Letten an der Zürcher Limmat ist für NYX ein gelungenes Beispiel für die Wandlung eines städtischen Unorts in einen Freizeitort von hoher Qualität. Und wo auf der Welt, ausser in der Schweiz, hat man schon das Privileg, mitten im urbanen Raum in einem offenen Gewässer schwimmen zu gehen? Von der Energiezentrale zur Kamikazeaktion Die Zusammenarbeit von Gramegna und Chollet beginnt 2008 mit der gemeinsamen freien Diplomarbeit bei Harry Gugger an der EPFL: Sie entwerfen eine Energiezentrale in Tokyo direkt am Hafen. In innovativer und nachhaltiger Form soll Energie aus der Biomasse von Meeresalgen gewonnen und nebenher das Algenproblem im Hafen gel...