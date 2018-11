Jacques Herzog und Kanye West posieren für ein Selfie auf Twitter. Fotos: Twitter

Andres Herzog 31.10.2018 17:21

Über Twitter erreicht uns heute ein Selfie, das Kanye West und Jacques Herzog während einer Erkundungstour durch Basel geschossen haben. Laut dem «Blick» sind die beiden schon seit Jahren gut miteinander befreundet. In seinem aktuellen Album «Kids See Ghosts» huldigt der Rapper Herzog & de Meuron sogar und rappt: «I’m a relish on the fact vibin’ on the future Herzog and de Meuron in an office out in Basel.» «Das ist eine coole Sache», kommentierte ein Sprecher des Basler Büros die Hommage laut einem Bericht von «20 Minuten» im Juni. 2013 diskutierten Kanye West und Jacques Herzog an einem Podium in Miami über Architektur. Herzog schlug damals vor, einmal etwas gemeinsam zu machen. Bislang ist kein Projekt bekannt. Doch vielleicht deutet das Selfie auf Twitter ja anderes an.