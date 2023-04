Der Kanton Solothurn hat einen neuen Richtplan.

Im kantonalen Richtplan stellt Solothurn die Weichen für das Miteinander unterschiedlicher Interessen. Bis am 23. Mai liegen die Unterlagen in allen betroffenen Gemeinden öffentlich auf, meldet die «Solothurner Zeitung». Erstmals ist die Mitwirkung online möglich, in einfachen Schritten mit Kurzanleitung, so die Zeitung. «Fünf Themen stehen zur Debatte, vom Umweltschutz bis zum Verkehrsfluss grosser Verteilzentralen.» Wichtige Logistikbetriebe wollen ausbauen, im Gäu sowie in der Region Olten. Weiter bestimmt der Kanton 30 Velorouten und nimmt das Naturreservat Bergmatten in Hofstetten-Flüh in den Richtplan auf. Weitere Meldungen: – Mit ihrer politischen Initiative «Ein Baureglement für alle» haben die Architekten Timothy Allen und Ronan Crippa aus Grabs den Foundation Award 2023 gewonnen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet. – Ein altes Gesetz schreibt vor, dass in Jerusalem Naturstein verbaut werden muss. «Der grösste Teil davon stammt ausgerechnet aus der Westbank – und ist heute vor allem eine Fassade, die zeigt, wie politisch Architektur ist», schreibt die «Republik». – Rund 11'500 Besucher hat die Basler Ausgabe der internationalen Designmesse Blickfang am Wochenende verzeichnet. 130 Labels präsentierten ihre Eigenkreationen, weiss nau.ch. – Mit dem Urban Rebel lanciert Cupra einen sportlich gestalteten Elektro-Mini. Designer Alberto Torrecillas erklärt im Interview mit dem «Tages-Anzeiger», wieso emotionales Design mehr Luftverwirbelung erzeugt. – In einem Bericht an das Wiler Stadtparlament steht, dass die Stabilität der Gebäude in der Altstadt ein Problem sei. Der darunter liegende Moränenhügel bewege sich. Ein Geologe nimmt im «St.Galler Tagblatt» Stellung....