«Eine realistische Zukunftsplanung beim Verkehr» Für eine gute Verkehrsinfrastruktur bedarf es eines beschleunigten Ausbaus der Kapazitäten, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: HdeMs Mikado-Haus, der Jan-Tschichold-Preis und das Stromgesetz. 16.04.2024 10:41

«Nicht nur bezüglich Wohnraum wird es in der Schweiz eng», startet Thomas Bieger, Professor für Betriebswirtschaftslehre, seinen Kommentar in der NZZ, auch die hohe Qualität des Infrastrukturnetzes sei nicht dauerhaft gesichert. «Im Moment werden in vielen Verkehrsbereichen, am eindrücklichsten auf zentralen Strecken im Eisenbahnnetz, mit Konzepten wie dem neu vorgestellten 15-Minuten-Takt der SBB stille Reserven des letzten und vorletzten Jahrhunderts genutzt. Doch diese stillen Reserven gibt es nicht zuletzt auch im Bahnverkehr immer weniger.» Die Schweiz müsse ihren Standortvorteil, «die gute Verkehrsinfrastruktur», aufrechterhalten – «kurz- bis mittelfristig durch den beschleunigten Ausbau der Kapazitäten der bestehenden Systeme. Längerfristig muss, wie im letzten und vorletzten Jahrhundert, auch der Aufbau eines neuen Infrastrukturnetzes geprüft werden.» Weitere Meldungen: – «Architektur-Ikone mit neuer Mieterin»: Das Allschwiler Pharmaunternehmen Idorsia zieht in Actelions Mikado-Haus von Herzog & de Meuron. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Wir glauben nicht an das Genie»: Der St.Galler Verlag Jungle Books hat den renommierten Jan-Tschichold-Preis 2024 gewonnen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Die 18. Ausgabe des ‹Festival de bande dessinée Lausanne› stellt seine «Papiermonster» dem «Betongigantismus» der Plateforme 10 gegenüber. ‹24heures› berichtet. – «Das Wichtigste zum Stromgesetz»: Die Stimmbevölkerung entscheidet am 9. Juni über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der ‹Bund› bringt die wichtigsten Fragen und Antworten....