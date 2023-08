Limmttal früher: Flugaufnahme von Dietikon, Oetwil an der Limmat, Killwangen, Limmattal aus dem Jahr 1925 Fotos: Walter Mittelholzer, Public domain, via Wikimedia Commons

Der Architekt Thomas Sevcik hat ein Buch übers Limmttal geschrieben. Sein Fazit: Es fehlen Leuchttürme. Ausserdem in der Presse: ein legaler Abbruch in Zürich und ein illegaler in Buch bei Frauenfeld.

Der Architekt und Berater Thomas Sevcik will im Limmattal nichts weniger als die Agglo neu erfinden. Dafür hat er ein 76-seitiges Buch im Auftrag der Standortförderung Limmatstadt und anderer Akteure im und ausserhalb des Limmattals verfasst. Sevcik denkt gross, er gilt als «Erfinder des Circle» und als einer der Vordenker der «Autostadt» in Wolfsburg. Künftig wird er für den Innovationspark in Dübendorf mitdenken. Für Sevcik ist Limmattal ist zu dicht für ein Dorf und zu wenig dicht für eine Stadt. «Wie Easyjet, Skoda oder Ikea, gut gemacht, aber bezahlbar.», erklärt er dem Tages-Anzeiger. Er glaubt, dass ein paar Leuchttürme fehlen. Etwa eine Hochschule Limmattal, am besten im Bereich Spreitenbach mit Kernkompetenz KI. Hier gehts zur Website der Publikation. Weitere Meldungen: – Vor 125 Jahren musste das Fraumünsterkloster weichen. Es war um 853 gegründet und ständig erweitert worden. 1898 begannen die Abbrucharbeiten. Der Hobbyfotograf Robert Breitinger hat den Abbruch dokumentiert. Schon zwei Jahre später stand an gleicher Stelle das neue Stadthaus. Robert Breitinger (1841–1913), Heizungsingenieur, Ofenfabrikant und begeisterter Hobbyfotograf, hat dies in allen Details auf seinen Bildern festgehalten, so die NZZ. Mehrere tausend seiner Fotos sind erhalten geblieben. Die Zentralbibliothek als Eigentümerin hat sie digitalisiert und stellt die spannenden Zeitdokumente dem interessierten Publikum auf der Plattform E-Manuscripta zur Verfügung. – Zum geplanten Schulhaus Walkeweg beim Wolf in Basel schreibt ‹BZ Basel›. Die Regierung beantragt beim Grossen Rat für das Projekt von Aequipe 56,2 Millionen Franken. Es ist ein Schulhaus, eine Tagesstruktur sowie eine Aula geplant. Bis die ersten Kinder aber die Schulbank drücken können, dauert es sicher bis 2027. – Gegen den Projektverfasser einer Restaurierung eines rund 300 Jahre ...