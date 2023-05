Das Richtprojekt für die Wohnüberbauung beim Spital in Davos.

Weniger Airbnb im Tessin, mehr Erstwohnungen in Davos Die Wohnungsnot führt zu einem kantonalen Verdikt im Tessin und einem Grossprojekt in Davos. Interessante Meldungen gibt es auch zu Velowegen, alpinen Solaranlagen und Gemeindefusionen. 26.05.2023 10:16

Seit Ende 2022 müssen Besitzerinnen und Besitzer von Ferienwohnungen im Tessin ein Baugesuch stellen, wenn sie ihre Wohnung mehr als 90 Tage pro Jahr vermieten wollen. Damit leiste das Tessin Pionierarbeit, «denn auch andere Tourismushochburgen planen Verschärfungen für die Vermietung durch darauf spezialisierte Unternehmen sowie Private», schreibt die NZZ, allerdings ohne diese Orte zu nennen. Eine solche Airbnb- oder 90-Tage-Regel hat auch Genf. In Bern und Luzern sind sie beschlossen und sollen demnächst umgesetzt werden. Damit wollen die Städte erreichen, dass mehr der betreffenden Wohnungen wieder als Erstwohnungen zur Verfügung stehen. In diese Richtung handelt auch Davos mit einer neuen Wohnraumstrategie. Wie die Südostschweiz schreibt, ist auf der grossen, dreieckigen Wiese beim Spital eine Überbauung mit 63 Erstwohnungen geplant, zwei Drittel davon Mietwohnungen. In einer Planungsvereinbarung ermöglicht die Gemeinde mehr Ausnützung und fordert im Gegenzug preisgünstigen Wohnraum nicht nur, aber schwerpunktmässig für Familien sowie allenfalls einen Kindergarten. Dazu kommen zahlreiche Velostellplätze und ein Fussweg zur Bushaltestelle. Zusammen mit einem weiteren Projekt bei der Valbella-Klinik sind damit 150 Erstwohnungen in Planung. Weitere Meldungen: – Sind grossräumige Gemeindefusionen im Kanton Bern möglich und sinnvoll? Regierungsrätin Evi Allemann bemüht sich zumindest einmal, den Gemeinden zumindest die Angst davor zu nehmen – im Interview mit dem Bund. – Mehr Solarstrom aus den Berner Alpen: Der Kanton will die Machbarkeit von PV-Kraftwerken in der Landschaft zuerst an Runden Tischen diskutieren, bevor er unrealistische Projekte fördert, berichtet der Bund. – Mehr Schutz im Naturpark: Der Zugang zu den Wäldern des Parc naturel du Jorat wird beschränkt. Das BUndesgericht hat eine Beschwerde der am Park beteiligten Gemeinden gutge...