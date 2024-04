Der SIA kommt nach dem Abgang des letzten Präsidenten nicht zur Ruhe. Weiter in der Presse: Möbelholz aus dem Jura, Ufergestaltung an der Thur, Appenzeller Tourismus vor Overtourism und Kritik am Kispi-Neubau.

SIA: Konflikte im Hinblick auf kommende Delegiertenversammlung Der SIA kommt nach dem Abgang des letzten Präsidenten nicht zur Ruhe. Weiter in der Presse: Möbelholz aus dem Jura, Ufergestaltung an der Thur, Appenzeller Tourismus vor Overtourism und Kritik am Kispi-Neubau. 08.04.2024 09:54

Feuer im Dach beim SIA? Aktuell ist dies, weil am 26. April an der Delegiertenversammlung der neue Präsident, die neue Präsidentin gewählt wird. Die ‹NZZ› berichtet von den Schwierigkeiten des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins. Nachdem Ende 2022 Präsident Peter Dransfeld überraschend zurückgetreten ist, wurde im September 2023 ein 80-seitiger Bericht zu den Schwierigkeiten der letzten Jahre erarbeitet. Dieser ist aber bis heute nicht öffentlich: «Doch was darin steht, weiss bis heute nur ein kleiner Kreis von ausgewählten Personen in der Geschäftsstelle und im Vorstand. Die Delegierten mussten sich mit einer 5-seitigen, sehr allgemein gehaltenen Kurzfassung begnügen», so die ‹NZZ›. Es scheint im SIA einen Konflikt zwischen den den Ehrenamtlichen in den Kommissionen und der Geschäftsstelle zu geben. Weitere Meldungen: - Woher das Holz für die Möbel von Horgenglarus stammt, weiss die ‹Südostschweiz›. - Landschafts-Neugestaltung am Gewässer: Die Sanierung der Thur in Wattwil gibt zu reden, weil Bäume schwinden und Spazierwege breiter werden sollten. Am meisten Widerstand gibt es aber von Anliegern, weil Land abgetreten werden soll. Was genau problematisch ist, steht im ‹Tagblatt›. - im Museum Appenzell wird die Geschichte des Tourismus im Appenzellerland erzählt. «Die Ausstellung wirft einen nostalgischen Blick auf die Anfangszeiten des Tourismus, als der Aescher noch nicht «instagrammable» und ein Beispiel für Overtourism war», so das ‹Tagblatt›. - Kritik am Kispi-Neubau von medizinischer Seite im ‹Tages-Anzeiger›: «Den Kispi-Neubau an zwei Stararchitekten zu vergeben, war unverantwortlich», wird der Star-Herzchirurg Thierry Carrel zitiert. ...