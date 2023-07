Hier wird 20 Jahre weiter gearbeitet: Neugasse-Areal in Zürich. Fotos: Juliet Haller, Amt für Städtebau

SBB baut nicht an der Neugasse Die SBB bauen die nächsten 20 Jahre nicht auf dem Zürcher Neugasse-Areal. Die Linken fühlen sich bestätigt, die Rechten jammern. Ausserdem: HdeM in London, keine Stadtarchitektin in Chur und Solar auf dem Berg. 21.07.2023 09:46

Nach dem Volks-Nein zum Neubauprojekt auf dem Neugasse-Areal haben die SBB definitiv genug, berichtet der Tages-Anzeiger. Sie nutzen das Areal beim Zürcher HB mindestens bis 2043 weiter für den Bahnbetrieb. Auf dem Areal hatten 375 Wohnungen entstehen sollen, zwei Drittel davon preisgünstig. Dann lancierte die Linke im vergangenen September eine Initiative, die verlangte, dass die Stadt den SBB das Areal abkauft und ausschliesslich preisgünstige Wohnungen darauf baut. Die Stadtzürcher Stimmbürger sagten knapp Ja dazu. Daraufhin kündigten die SBB an, das Neugasse-Projekt nicht mehr weiterzuverfolgen. Was sie nun in die Tat umsetzt. Die linken PolitikerInnen hatte sich nach der Abstimmung zuversichtlich gezeigt, die SBB würde früher oder später einlenken. Und sie machten immer wieder klar: Ein Staatsbetrieb wie die SBB müsse sich bei einem Volksentscheid kompromissbereit zeigen und neue Verhandlungen führen. Nun kam über eine Anfrage eines SVP-Politikers ans Licht, dass das nicht der Fall sein wird. Die SBB bestätigt: «Nach dem Abbruch des Immobilienprojekts wird die Neugasse mindestens für die nächsten 20 Jahre - also bis circa 2043 - gemäss den Bedürfnissen der SBB genutzt». Als Folge daraus würden nun gewisse Unterhaltsarbeiten durchgeführt, eine davon sei derzeit im Gang. Weiter verweist die SBB auf eine Stellungnahme, welche sie bereits am Tag nach der Volksabstimmung veröffentlicht hatten. «Die Linke hat zum zweiten Mal versagt» kommentiert Angela Barandun im Tages-Anzeiger. Nachdem es die Linke bei der Europaallee verpasst habe, für sozialen Ausgleich zu sorgen, sei sie jetzt schuld, dass an zentraler Lage für mindestens 20 Jahre gar keine Wohnungen entstehen. Weitere Meldungen: Eine Werkschau der Architekten Herzog & de Meuron zeigt in der Royal Academy of Arts in London, wie sie entwerfen und wie sich das Gebaute bewährt, berichtet die NZZ. Die...