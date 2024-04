Ein aussergewöhnlicher Bau aus dem Inventar der Denkmalpflege des Kantons Bern: die alte Energiezentrale der Papierfabrik Utzenstorf.

Das Bauinventar des Kantons Bern ist nach einer Anfang Jahr abgeschlossenen Revision um 11’000 Gebäude «ärmer» geworden. Es enthält aber immer noch rund 30’000 Objekte und bietet eine «Gesamtschau des historischen Baubestandes» im Kanton Bern. Der ‹Bund› hat sich fünf Bijous und Problemfälle näher angeschaut: die Pump- und Luftschutzanlage im Liebefeld, die Villa Morillon, ein Käsespeicher von 1839, die ehemalige Energiezentrale der Papierfabrik Utzenstorf und ein Wellblech–Pavillon des Architekten Willi Althaus. Weitere Meldungen: – «Einblick in die Berner Besetzerszene»: Das Kollektiv Anstadt hat sich mitten in Bern eine Wohnutopie geschaffen. Der ‹Bund› geht auf Besuch in «einem Freiraum mit Ablaufdatum». – Wildhaus-Alt St.Johann hat den höchsten Zweitwohnungsanteil im Kanton St.Gallen. Die Gemeinde erhofft sich von der Änderung des Zweitwohnungsgesetzs mehr Wohnraum für Einheimische. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Die Waadtländer Gemeinde Renens stoppt ein Immobilienprojekt auf dem Gelände der Baumschule Meylan, das die Stadt nach 126 verlässt. Das Areal soll für die nächsten Jahre unbebaut bleiben. ‹24heures› berichtet. – «Wie Zürcher Genossenschaften Mitsprache verhindern»: In mehreren Baugenossenschaften kritisieren Mitglieder, sie würden mit juristischen Finten und Ausschluss-Drohungen ausgebremst. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Junggesellenheime der SBB»: In der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs wird eine baufällig wirkende Häuserreihe 60 Jahre alt. Die Wohnblocks gelten als wichtige Zeugen, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›....