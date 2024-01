Wie der Campus einmal genau aussieht, wird im März bekannt. Visualisierung: Kanton Zürich

Parabelflug über Dübendorf Die NZZ stellt kritische Fragen zum Innovationspark auf dem Geländes des Flugplatzes Dübendorf. Ausserdem in der Presse: Abwanderung aus Zürich, WEF und Weltgeschichte im Dorf. 15.01.2024 11:57

«Angenommen, ein Pharmaunternehmen will auf der Raumstation ISS ein neues Medikament testen lassen. Der UZH Space Hub kann das im Innovationspark von A bis Z organisieren. Das Experiment wird hier aufgesetzt und mit einem Parabelflug, der in Dübendorf startet, in der simulierten Schwerelosigkeit überprüft. Der UZH Space Hub setzt dann das Experiment in den Labors, die er in Cape Canaveral unterhält, definitiv auf, schickt es per Rakete zur ISS und liefert die Resultate dem Wirtschaftspartner ab.» Martin Sturzenegger, seit April Geschäftsführer des Campus für Wissenschaft und Entwicklung auf dem Flugplatz Dübendorf, steht der NZZ heute Rede und Antwort und erklärt, dieser sei eine grosse Chance für die Region. Geplant ist eine ‹Plattform›, wo Forschungs- und Entwicklungsabteilungen während längerer Zeit oder ein paar Monate lang für Kooperationen tätig sein können. Es sei wichtig für das Glatttal, dass diese Wertschöpfung dort und nicht in der Stadt Zürich entstehe. Ausserdem sei der Innovationspark offen: «Man wird hier zuschauen können, wie Forschung stattfindet. Und es gibt Grünflächen, einen Naherholungsraum.» Kritiker sprechen derweil von einem Luftschloss oder einer Retortenstadt. Wie der Campus einmal aussieht, wird im März bekannt. Dann liegen die Ergebnisse der Architekturwettbewerbe für die ersten Neubauten vor. Weitere Meldungen: – Immer mehr sagen Tschüss: Ohne Zuwanderung aus dem Ausland würde Zürich schrumpfen, rechnet der ‹Tages-Anzeiger› vor. Die Zahl der Menschen, welche die Stadt verlassen, steigt. Doch wohin ziehen sie? Und tun sie dies freiwillig? – Eines der teuersten Pflaster der Welt: Einheimische in Davos treiben am Weltwirtschaftsforum die Preise für Wohnungen und Ladenlokale auf die Spitze, schreibt die NZZ. Ein ähnliches Bild zeichnet die BZ: «Mieter werden aus ihren Wohnungen geworfen». – Die Weltgeschich...