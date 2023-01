Die Wohnüberbauung ‹Krokodil›: Holz gibt die Struktur vor, bleibt aber im Hintergrund. Fotos: Jürg Zimmermann

Die WOZ untersucht den Holzbau in der Schweiz anhand des ‹Krokodil› in Winterthur. Ausserdem in der Presse: das Westfeld-Areal in Basel, der Autobahnanschluss Witen und die Ostschweizer Textilindustrie.

Die WOZ unternimmt «Expeditionen in eine Wirtschaft, in der alles grün scheint». Holz habe als Baustoff viele Vorteile, aber das meiste werde aus dem Ausland importiert. «Transparenz dazu gibt es kaum, und Nachhaltigkeit ist selten garantiert.» Die WOZ besucht das «Krokodil» auf dem Lokstadt-Quartier in Winterthur, das Implenia entwickelt und gebaut hat. Im Gebäude sei mehrheitlich Holz verbaut worden, das Hunderte von Kilometern entfernt gewachsen war. «Zur genauen Holzherkunft will Implenia keine Angaben machen», schreibt die WOZ. «Es fragt wohl auch kaum je eine Person danach – meist interessierten sich weder Bauherren noch Architektinnen dafür, woher das Bauholz stamme, sagen verschiedene Holzbauexpert:innen.» Zitiert wird Stefan Zöllig vom Holzbauingenieurunternehmen Timbatec: «Wenn wirs nicht richtig ausschreiben oder die Offerten nicht genau kontrollieren, kommt oft kein einziges Brett aus der Schweiz.» Dass für das ‹Krokodil› ausländisches Holz verwendet wurde, liege an fehlenden Industriekapazitäten in der Schweiz und an der Planung, sagt Andreas Burgherr von Timbatec, der in den Bau involviert war. Doch nun werde die Industrie hierzulande wieder ausgebaut: «In einigen Jahren wird man auch ein so grosses Holzgebäude wie das ‹Krokodil› mit hiesigem Holz bauen können. Dann gibt es keine Ausreden mehr.» Weitere Meldungen: – «Gemeinschaftliches Wohnen im Alter»: Das Westfeld-Areal in Basel erreicht seine nächste Etappe. Im ehemaligen Felix-Platter-Spital entsteht ein Angebot zwischen Wohnung und Pflegeheim. Die ‹bz› berichtet. – «Irrwitziges Unterfangen»: Der Bundesrat hat dem neuen Autobahnanschluss Witen für die Region Rorschach zugestimmt. Die Gemeindepräsidenten sind erfreut – doch das Projekt ist weiterhin stark umstritten, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Die Ostschweizer Textilindustrie lebt»: In der Nische w...