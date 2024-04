So sieht es im Innern des neuen Kunsthaus Baselland von Buchner Bründler aus. Fotos: zVg/Maris Mezulis

Kunsthalle in Lagerhalle Das neue Kunsthaus Baselland von Buchner Bründler sei «wunderbar verkopfte Architektur», schreibt ‹BZ Basel›. Zudem in der Presse: Basels Hitzeschutz-Paket und Lausannes Schandfleck am Bel-Air. 11.04.2024 09:11

Es habe sich alles darum gedreht, den Raum der bestehenden Halle zu strukturieren, zitiert ‹BZ Basel› Andreas Bründler beim Durchschreiten des neuen Kunsthauses auf dem Basler Dreispitz. «Diese Strukturierung ist den Architekten auf eine einfache und doch raffinierte Weise gelungen», schreibt die Zeitung. «Drei Galeriebereiche auf zwei Etagen geben der Kunst sehr verschiedenartige Räume und eröffnen Sichten von oben nach unten und umgekehrt.» Es werde spannend zu sehen sein, wie sich die Kunst in dieser Intellektuellen-Architektur zurechtfinde. «Man achte darauf, wie klug und humorvoll die Handläufe der Treppen an der Wand befestigt sind» schreibt BZ weiter. «Die Grossform der Hallenstrukturierung wird so bis in die Details heruntergebrochen.» Der verarbeitete Beton thematisiert der Artikel als «ökologischen Minuspunkt». Dieser werde jedoch kompensiert, indem der «gebrauchte und verschlissene» Boden der alten Halle beibehalten wurde. In einem weiteren Beitrag in der ‹BZ Basel› nimmt die Direktorin des Kunsthaus Baselland Stellung zum neuen Standort. Weitere Meldungen: – «Ausbau Bahnhof SBB in Basel»: Am Montag geht das neue Perron 19/20 in Betrieb und die geplante provisorische Passerelle sei auf gutem Weg. ‹BZ Basel› berichtet. – «Hitzeschutz-Paket»: Der Basler Grosse Rat bewilligt 9,4 Millionen Franken für mobile Baumtöpfe, Sonnenschirme und Sprühnebelverdunster. ‹BZ Basel› berichtet. – «Den Schandfleck von Lausannes Bel-Air vergessen machen»: ‹24heures› zeigt ein neues Projekt für die Liegenschaft am Bel-Air 4 mit Gewerbe, Büros, Wohnungen und einem Restaurant. – «Wir wollen unsere Neubauten selbst finanzieren»: Das Universitätsspital Zürich soll erneuert werden – CEO Monika Jänicke erklärt in der NZZ, wie dies trotz Defizit gehen soll. – Der Lausanner Designer Rafael Kouto verwandelt Stoffe aus zweiter Hand in e...