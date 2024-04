Jungle Books macht erfolgreich Kunst- und Architekturbücher. Beispielsweise ‹The Loss of Information and Sense›, in Kooperation mit Henry Rausch. Foto: Jungle Books

Das Bundesamt für Kultur verleiht dem St. Galler Verlag den Jan-Tschichold-Preis. Ausserdem in der Presse: Brand in der Kopenhagener Börse, Architekturvorlesung in der Kirche und ein neuer Frida-Kahlo-Film.

Jungle Books ausgezeichnet Das Bundesamt für Kultur verleiht dem St. Galler Verlag den Jan-Tschichold-Preis. Ausserdem in der Presse: Brand in der Kopenhagener Börse, Architekturvorlesung in der Kirche und ein neuer Frida-Kahlo-Film. 17.04.2024 10:57

Das Bundesamt für Kultur zeichnet den St. Galler Verlag Jungle Books mit dem renommierten Jan-Tschichold-Preis für Buchgestaltung aus. Das ‹Tagblatt› hat die Preisträger in ihrem Atelier im St.Galler Otmarquartier besucht und stellt fest, dass der aufgeräumte, helle Raum der ehemaligen Buchbinderei so gar nicht an einen Dschungel erinnere. Bei der Wahl des Namens 2015 hätten die Verlagsgründer Larissa Kasper, Rosario Florio, Samuel Bänziger und Olivier Hug denn auch eher an den Dschungel des Buchmarkts gedacht, so die Zeitung. «In diesem kreativen Wildwuchs wollten sie ihre eigenen Blüten treiben.» Das tut das Kollektiv offensichtlich mit Erfolg. Der Jan-Tschichold-Preis für Buchproduktion und -gestaltung gelte als höchste Auszeichnung der Branche, so das ‹Tagblatt›. Designredaktorin Mirjam Rombach hat die St. Galler Designszene für das Aprilheft von Hochparterre porträtiert und in diesem Rahmen auch über Jungle Books berichtet. Weitere Meldungen: – «Historische Börse in Flammen»: Ein Grossbrand hat das 400-jährige Börsengebäude in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen schwer beschädigt. Das berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Verletzte gebe es nach bisherigem Kenntnisstand nicht, aufgrund von Renovierungsarbeiten stehe das Gebäude zurzeit leer. Die Löscharbeiten dauern an. – Umgenutzte Stadtberner Kirchen: In der Markuskirche im Berner Nordquartier finden seit Neustem Architekturvorlesungen der Berner Fachhochschule statt. Auch andere Räumlichkeiten öffnet die schrumpfende Kirchgemeinde für Drittnutzungen. ‹Der Bund› weiss mehr. – «Kunst am offenen Herzen»: Amazon Prime veröffentlicht einen neuen Film über die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo. «Kann diese «Frida»-Dokumentation, bei dem ganzen Kahlo-Kult, noch etwas Neues bieten?», fragt die ‹NZZ› - und liefert gleich selbst eine Antwort....