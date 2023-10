Die Vision der Planer kommt beim Stadtrat schlecht an – und bei den Parteien gut, schreibt die NZZ.

Hat der im Hochparterre präsentierte Alternativvorschlag für die Überbauung des Zürcher Josef-Areals Chancen auf eine Realisierung oder handelt es sich um Phantasterei? fragt die NZZ heute verschiedene Zürcher Politiker. SP-Stadtparlamentarier Marco Denoth – selber Architekt – findet laut NZZ die Idee im Minimum prüfenswert und im besten Fall vielversprechend. Die Vorbehalte der Stadt Zürich teilt Denoth nicht, er fordert vom Stadtrat eine Stellungnahme. «Somit ist klar, dass das Thema zum Politikum werden wird», schreibt die NZZ. «Eines, bei dem sich der SP-Hochbauvorstand Odermatt gegen Exponenten seiner eigenen Partei wird wehren müssen. Entscheidend dafür, ob sich politischer Druck aufbaut, wird die Haltung weiterer Parteien sein. Hier kann Odermatt keine Unterstützung erwarten. Denn von links bis rechts ist das Interesse an der Idee gross.» Heute Donnerstag, 12. Oktober, veranstaltet Hochparterre eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik, Nachbarschaft und der Arbeitsgruppe «Josef will wohnen». Der Anlass findet um 19.30 Uhr im Kulturpark in Zürich-West statt. Weitere Meldungen: – «Bauamt muss Dossiers doppelt führen»: In Zürich kann man Baugesuche digital einreichen, allerdings nur zum Teil. «Und es gibt einen weiteren Grund, der die Arbeit der Behörden verzögert», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Urteil zum ehemaligen Kino Plaza in Zürich gekippt»: Eine geplante Glaskonstruktion ist mit der Schutzwürdigkeit des 1924 erstellten Gebäudes vereinbar. Die NZZ berichtet. – «Basler Kirchen-Ersatzbau ausgezeichnet»: Das Kirchenzentrum St. Christophorus gehört zu den Gewinnern des Mendelsohn-Preises 2023 für herausragende Bauten mit Backstein. ‹BZ Basel› berichtet. – «Solar-Versuchsanlage stützt auch Klosterser Energieprojekt»: Messungen in Davos zeigen, wie effizient alpine Solaranlagen sind. Die ‹Südostschweiz› ...