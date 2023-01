Ein Prototyp beweglicher Solarmodule vor einem Bürofenster des Innovationsgebäudes NEST der Empa Dübendorf produziert nicht nur Strom, sondern reguliert auch den Energiehaushalt des Büroraumes.

«Jetzt müssen Architektinnen und Bauherren umdenken» Die Schweiz will Solarkraft fördern und vergisst die Fassaden, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: Solarpanele auf den Bahngleisen und der Luzerner Strassentunnel. 12.01.2023 11:57

Der ‹Tages-Anzeiger› redet heute mit Arno Schlüter, Professor für Architektur und Gebäudesysteme an der ETH Zürich, der mit seinem Team eben den renommierten Schweizer Energiepreis Watt d’Or in der Kategorie Gebäude und Raum erhalten hat. Die ETH-Innovation macht aus der Solarfassade nicht nur ein Kraftwerk für Solarstrom, sondern auch eine Klimaanlage. Das ist ein neuer Ansatz, der die herkömmliche Solarfassade – bestückt mit Solarmodulen – um eine neue Funktion erweitert. Für den ETH-Forscher passt diese Kombination zu den Zielsetzungen des Bundes, den Zubau an erneuerbarer Energie stark zu fördern, aber auch die Energieeffizienz in den Häusern zu steigern. «In den letzten Jahren wurde punkto Effizienz mithilfe von Haustechnik schon viel erreicht, aber die Möglichkeiten, die Fassaden bieten, ging dabei vergessen», so Schlüter. Weitere Meldungen: – Das Lausanner Startup ‹Sun-Ways› hat ein Konzept entwickelt, wie mit Solarpanelen zwischen den Geleisen der SBB dreissig Prozent des aktuellen Solarstroms produziert werden kann. ‹24heures› berichtet. – Ein milliardenteurer Strassentunnel soll die Stadt Luzern vom Verkehr entlasten, die A2 zudem verbreitert werden. Die Anwohnerin und Lokalpolitikerin Michèle Albrecht kämpft für eine Überdachung, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. – Frauenfeld will Matzingen fürs nächste Agglomerationsprogramm ins Boot holen, um Bundesgelder für den geplanten Stadttunnel zu ergattern. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Neues Leben in altem Amtsgebäude»: Das Haus Planaterra 11 der Wohnbaugenossenschaft Bainviver-Chur schafft in Chur neuen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum. Die ‹Südostschweiz› berichtet....