Alte Feuerwehr Victoria: dem Projekt fehlt noch Geld. Fotos: ARGE verve:mlzd

«Hier wird nie alles ganz fertig sein» Der Bund besucht die Genossenschaft Viktoria. Auch in der Presse: Paris verfrachtet Obdachlose, CO2-Berechnung der Nationalbank, zu viel Verkehr zum «Bauhaus», Stefano Boeri im Interviewund Kunsthaus Baselland. 15.04.2024 09:17

Es läuft, aber nicht rund. Die Genossenschaft Viktoria belebt seit 2014 das ehemalige Feuerwehrareal. Insgesamt 30 Projekte haben sich eingemietet: Zum Beispiel das Restaurant Löscher, eine Quartierwerkstatt, eine Pflanzenbörse oder eine Zirkusschule. Der Bund hat die Genossenschaft besucht und mit der Geschäftsleiterin Agnes Hofmann und dem Hauswart Lorenz Keller gesprochen. «Die alte Feuerwehr behält ihren wilden Charakter bei», sagt Keller. Aber: «Die Leute müssen damit leben, dass hier nie alles ganz fertig sein wird.» Seit Februar liegt die Baubewilligung für den ersten Schritt, die Sanierung, vor. Im Sommer will die Genossenschaft das Baugesuch für die Verschiebung des Saalbaus und den Neubau eingeben. 2021 hatten :mlzd und verve Architekten den Wettbewerb gewonnen. Aber Hofmann redet im Bund von einem Aufschlag von «gut 15 Prozent» auf den Projektkosten. Die Genossenschaft steht vor demselben Problem wie andere Bauherrinnen im Land. Es fehlen 800 000 Franken Eigenkapital. Verschiebung und Neubau würden gegenwärtig rund 16 Millionen Franken kosten. Es sind Überlegungen im Gang, wie sich das Ganze auch mit 14 Millionen umsetzen liesse. «Es geht um die Frage, was wir wegsparen können, ohne die Nachhaltigkeit des Projekts zu schädigen», sagt Hofmann. Weitere Meldungen: – Vor den Olympischen Spielen in Paris werden Obdachlose «in aller Heimlichkeit» in die Provinz verfrachtet. Die NZZ zitiert mehrere Bürgermeister, die das kritisieren. – Erstmals legte die Schweizerische Nationalbank den CO2-Ausstoss ihrer Geldanlagen offen. Dabei habe sie massiv untertrieben, moniert die Klimaallianz im Tages-Anzeiger. – Ärger um Vielverkehr in Köniz: Seit Jahren fahren mehr Autos zum Heimwerkermarkt «Bauhaus» in Niederwangen als bewilligt. Der Bund berichtet über den illegalen Zustand. – Architekt Stefano Boeri ist bekannt für seine begrünten Hochhä...