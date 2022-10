Die Gedenkstätte in Riehen (BS) wird schon seit einem Jahrzehnt betrieben. Foto: Wikimedia Commons)

Gedenkstätte im Bahnwärterhäuschen Eine kleine Gedenkstätte bei Riehen für die Opfer des Nationalsozialismus kommt der offiziellen Schweiz zuvor. Ausserdem in der Presse: ideenlose Veränderungen, neue Horizonte und eine Seilbahn. 19.10.2022 12:00

Seit einem Jahrzehnt betreibt Johannes Czwalina bei Riehen (BS) eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Erinnert wird «an jene, die damals die Flucht in die Schweiz geschafft haben, und an jene – oftmals Jüdinnen und Juden –, die die Schweiz zurückgewiesen hat. Über die grüne Grenze bei Riehen verlief eine wichtige Fluchtroute. Am Bahnwärterhäuschen vorbei schafften Schweizer Beamte laut Augenzeugenberichten Geflüchtete, die im Grenzgebiet aufgegriffen worden waren, zurück nach Deutschland.» Als der Unternehmensberater Czwalina das Häuschen der Deutschen Bahn abkaufte, wollte er daraus ein Gästehaus für Managerinnen und Manager machen. Doch dann habe er von dessen Vergangenheit erfahren: «Ich konnte das nicht einfach ignorieren oder bloss eine kleine Gedenktafel anbringen», sagt Czwalina im ‹Tages-Anzeiger›. Heute sind die Räume im Erdgeschoss des Bahnwärterhäuschens jeden Tag geöffnet – ohne Aufsicht, ohne Eintritt. Auf Plakaten werden Fluchtgeschichten erzählt und Helferinnen porträtiert. Damit ist Czwalina der offiziellen Schweiz schon lange zuvorgekommen, die eine nationale Gedenkstätte erst plant. Weitere Meldungen: – Geburtsstunde eines neuen Davoser Ortszentrums: Verkehrstechnisch wie städtebaulich steht Davos Dorf vor einer gewaltigen Umformung. Ein neuer Bahnhof, 500 unterirdische Parkplätze, Architekturwettbewerbe für Grossüberbauungen. Die ‹Südostschweiz› zu den grossen, aber ideenlosen Veränderungen. – Kim de l'Horizon wird gefeiert: Presseschau zum genderfluiden Debütroman ‹Blutbuch›, der den Deutschen Buchpreis gewinnt. In ‹Der Bund›. – Solarzellen im Weinbaugebiet? Die Gemeinde Bourg-en-Lavaux erstellt einen Leitfaden für die Installation von Photovoltaikmodulen auf den Dächern der denkmalgeschützten Dörfern des Lavaux. ‹24heures› weiss Genaueres. – Drohnen über ...