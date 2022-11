Der neue, 1400 Quadratmeter fassende Teil des Josef-Albers-Museums. Fotos: Stefan Josef Müller / Gigon/Guyer

«Es geht auch ohne Trara» Gigon/Guyer haben in Bottrop einen Erweiterungsbau für das Josef-Albers-Museum errichtet. Die NZZ berichtet. Auch in der Presse: das Lysbüchel-Parking, die autofreie Langstrasse und das autoarme Lausanne. 08.11.2022 11:10

«In den letzten Jahren sind die Museumsbauten immer monumentaler geworden und mit ihnen die Kunst, die darin gezeigt wird. Das tut weder der Kunst noch den Gebäuden gut», schreibt die NZZ heute. Im Falle von Giger/Guyers Erweiterungsbaus für das Josef-Albers-Museum in Bottrop könne man jetzt sehen, «dass acht wohlproportionierte und durchdachte Räume reichen, um einen neuen Blick auf ein Werk zu ermöglichen.» Die Architekten hätten sich hier nicht auf Spielereien kapriziert, «alles hat einen Nutzen und ist sachlich und effizient eingesetzt». Giger/Guyer hätten ausserdem an ein grosses Depot gedacht: «Heute ist es noch leer. Damit es nun eine Weile dauert, bis der nächste Anbau geplant werden muss», schreibt die NZZ. Weitere Meldungen: – «Lang lebe das Lysbüchel-Parking!»: Warum junge Basler Architekten für den Erhalt eines Gebäudes kämpfen, das aussieht wie ein scheusslicher Plattenbau. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Gemeinschaftliches Leben auf dem ehemaligen Lysbüchel-Areal»: Waschsalons und ein begrünter Wohnhof sollen Begegnungen im St.-Johann-Quartier fördern. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Einblick in die Arbeit der Baumeister»: Ein kürzlich erschienenes Buch über das Architekturbüro Buchner Bründler zeigt, wie umfassend die Basler Architekten ihren Beruf verstehen. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Asylunterkunft wird zu Luxuswohnraum»: Zwei Häuser in Bern, in denen Geflüchtete untergebracht sind, werden saniert. Der Kanton sucht derweil unter grossem Druck nach neuem Wohnraum, schreibt der ‹Bund›. – «Der Kampf gegen das Auto in der Stadt»: Der Lausanner Gemeinderat diskutiert heute den neuen Richtplan. Links und rechts streiten um den Straussenraum, schreibt ‹24heures›. – «Zürich befreit 60 Meter der Langstrasse von Autos»: In einem Jahr dürfen tagsüber nur noch Velos, Busse und Taxi...