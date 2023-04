Bauen in der Schweiz ist aus zahlreichen Gründen immer schwieriger geworden, schreibt die NZZ. Fotos: V.Boldychev / Wikimedia Commons

Die Schweiz braucht dringend mehr Wohnungen Der Immo-Bericht der ZKB ist Thema im Tages-Anzeiger und der NZZ. Weitere Meldungen: Hannes Strebels Dachfenster in Uetikon und die St. Jakobshalle in Basel, die bereits saniert werden muss. 19.04.2023 09:50

Für die NZZ ist es ja schon lange klar: Bauen in der Schweiz ist aus zahlreichen Gründen zuweilen fast unmöglich, schrieb die Zeitung immer wieder. Nun wird diese Meinung vom neuen Immo-Bericht der ZKB gestützt. Die NZZ zählt die grössten Bremsfaktoren auf: Weniger Baugesuche nach teilweisem Überangebot, komplexe und langwierige Bewilligungsverfahren und die Zunahme von Rekursen. Der Tages-Anzeiger berichtet, dass ein Baugesuch in Zürich bis zum behördlichen Okay heute mehr als doppelt so lang braucht wie 2010. Die Zeitung legt aber noch einen anderen Fokus: Der Tag liest aus der Studie auch heraus, dass es für Familien besonders schwer ist, in den Städten bezahlbaren Wohnraum zu finden. Vor 20 Jahren hatte jede dritte neue Wohnung in Zürich fünf und mehr Zimmer. Heute ist es noch jede zehnte. Paradoxerweise steigt die Zahl der Familien in der Stadt Zürich - auch weil sie teils bereit sind, mit einem Zimmer zu wenig auszukommen, so die Zeitung. Weitere Meldungen: - Der Tagi berichtet dann noch genüsslich über eine Dorfposse um zwei Dachfenster am Zürichsee. Zwei grösser als erlaubt gebaute Fenster sorgen in Uetikon für einen jahrelangen Rechtsstreit, persönliche Anschuldigungen und Widerstand aus der Bevölkerung. Nun setzt die Gemeinde den Rückbau durch. Eingebaut hat die Dachfenster der Architekt Hannes Strebel im Zuge einer Sanierung seines Elternhauses. «Wir haben wohl schlicht zu spät reagiert», konstatiert Hannes Strebel. - Die BZ Basel berichtet im Vorfeld der heutigen Diskussion im Grossen Rat. Er muss über die Sanierung der St. Jakobshalle in Basel entscheiden. Sie soll fünf Jahre nach umfassenden Sanierungsarbeiten erneut modernisiert werden. Dafür werden beim Grossen Rat 7,5 Millionen Franken beantragt. Die Sanierung brauche es, damit die Halle auch in Zukunft für Events genutzt werden kann und national konkurrenzfähig bleibe, so di...