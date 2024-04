Eigenheim in Langnau am Albis Fotos: Hochparterre

Wer kann sich den Traum vom Eigenheim noch leisten? Auch noch in der Presse: Olma-Hallen, Pompeji, Jungfraubahnen, Töne in einer Ausstellung, Schulraumplanung und Kantonsspital Baden.

Der NZZ ist die Studie der UBS fast die halbe Titelseite wert. Sie titelt heute: «Das Eigenheim wird fast unerschwinglich». Dem Bedauern, das mitschwingt, können wir nicht viel abgewinnen. Zum Glück ist das «Hüsli» teurer geworden! Auch 24heures berichtet, aber deutlich bescheidener. Es werde immer schwieriger Eigenheim zu kaufen. Zu den konkreten Zahlen schreibt die NZZ: Vor 20 Jahren konnten sich rund 60 Prozent aller Schweizer Haushalte das damalige «Median-Eigenheim» leisten. Heute seien es schätzungsweise nur noch 15 Prozent oder 660 000 Haushalte. Mit «Median-Eigenheim» ist ein Immobilienobjekt gemeint, dessen Preis genau in der Mitte der in der Schweiz gezahlten Preise für Eigenheime liegt – die eine Hälfte kostete mehr, die andere weniger. Die Studie veranschlagen diesen Preis auf derzeit 880 000 Franken. Und: 2021 hätten die laufenden Kosten – also Hypothekarzinsen, Unterhalt und Eigenmietwert – für eine zum Preis von 800 000 Franken gekaufte Eigentumswohnung geschätzte 17 000 Franken pro Jahr betragen. Heute seien es mit 26 000 Franken rund 50 Prozent mehr. Um sich das genannte «Median-Eigenheim» zu kaufen, brauche ein Haushalt laut Prüfung der Banken derzeit ein jährliches Bruttoeinkommen von 150 000 Franken. Dies sei deutlich mehr als das mittlere Haushaltseinkommen von 115 000 Franken. Für 2024 rechnet die Grossbank mit einem Preisanstieg von 1,5 Prozent bei den Eigentumswohnungen und von 1 Prozent bei Einfamilienhäusern. Der Zuzug kaufkräftiger Personen aus dem Ausland sowie ein starkes Wachstum der oberen Einkommen sorgten dafür, dass es trotz unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum weiter genug potenzielle Käufer gebe. Ab 2025 könnten dann tiefere Finanzierungskosten, die Knappheit am Markt sowie eine Erholung der Konjunktur für stärkere Preiserhöhungen sorgen. Weitere Meldungen: – Abbruch von zwei Olma-Hallen geplant: Laut St...