Was passiert in Zukunft auf dem Areal Neugasse in der Stadt Zürich.

«Das Projekt ist nicht vom Tisch»

Nach der Annahme der Neugasse-Initiative in der Stadt Zürich fragen sich NZZ und ‹Tagi›, wie es mit dem Areal weitergehen soll. Ausserdem in der Presse: Wie weiter in Wil West und auf dem Riehener Stettenfeld?

Urs Honegger 27.09.2022 10:27