Zweites Leben für die Hinterhöfe

Die Migros Aare will den Häuserkomplex in der Berner Altstadt völlig umgestalten und historische Innenhöfe freilegen: Der Supermarkt zwischen Markt- und Zeughausgasse kommt grösstenteils unter den Boden, total 11000 Kubikmeter an nutzbarem Innenraum gehen verloren, schreibt «Der Bund». Dafür will die Migros wieder mehr altes Gemäuer zeigen und Qualitäten wiederherstellen, die in den Sechzigerjahren verloren gingen. Das Siegerprojekt stammt von den Architektinnen Pascale Bellorini (Bellorini Architekten, Bern) und Caroline Fiechter (Fiechter Salzmann Architekten, Zürich). Für den Umbau wird mit Kosten von insgesamt 75 Millionen Franken gerechnet.