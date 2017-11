Zürcher Heimatschutz blockiert BZO-Revision

Text: Andres Herzog / 24.11.2017 08:53

Die neue Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich kann wegen eines Rekurses nicht in Kraft treten, meldet die «NZZ». «Der Zürcher Heimatschutz geht nicht nur gegen einzelne Aspekte der BZO vor, sondern rekurriert gegen das gesamte Paket.» Dies verunmögliche es laut dem Hochbaudepartement, dass unbestrittene Teile der Revision schon früher eingeführt werden können. Der Heimatschutz begründet seine «Totalopposition» mit dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos). Dieses sei bei der Ausarbeitung der BZO nicht berücksichtigt worden. Das Hochbaudepartement argumentiert, dass die Stadt mit der Erweiterung der Kernzonen und einem sorgfältig geführten kommunalen Inventar den denkmalpflegerischen Aspekten «ausreichend Rechnung» trage. Das Baurekursgericht wird sich mit dem Fall befassen. «Wann die neue BZO nun endgültig eingeführt werden kann, steht in den Sternen», so die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Die SBB benennen zum Fahrplanwechsel ihre Fernverkehrszüge um, berichtet der «Tages-Anzeiger». Die technischen Kürzel weichen einfachen Nummern, zwischen Genf und St. Gallen heisst der Zug zum Beispiel IC 1. (Artikel nicht online)



– Der «Tages-Anzeiger» hat die Grossbaustelle in Bülach-Nord besichtigt. Im neuen Stadtteil werden künftig 2000 Menschen wohnen. (Artikel nicht online)



– Matti Ragaz Hitz und IAAG Architekten gewinnen den Wettbewerb für das neue Messegebäude der Bernexpo-Gruppe, das bis 2022 am Guisanplatz in Bern entstehen soll. Der «Bund» weiss mehr.