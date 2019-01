Der Heimatschutz würdigt Langenthals Bereitschaft zum Dialog. (Foto: Gaëtan Bally/ Keystone)

Anna Raymann 16.01.2019 10:05

Die Gemeinde Langenthal überzeugte damit, wie sie ihr industrielles Erbe in die Zukunft führt. Gestern zeichnete der Schweizer Heimatschutz die Gemeinde mit dem Wakkerpreis 2019 aus. Grosses Lob gehe an die Dialogbereitschaft. Beispielhaft sei, wie die Stadt bei kleineren und mittleren Bauvorhaben in denkmalgeschützter Umgebung Architekten und Bauherren von Anfang an Workshops mit externen Experten sowie Vertretern der Gemeinde und der Denkmalpflege anbiete. Künftige bauliche Herausforderungen blieben nicht unerwähnt. Es gelte, bestehende Wohnquartiere zu verdichten. Dazu soll aus dem Areal der ehemaligen Porzellanfabrik ein neuer Stadtteil werden. Und auch hier lobt der Heimatschutz das gemeinschaftliche Vorgehen. «Der Bund» berichtet.

Weitere Meldungen:

– Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried brennt seit langem für die Idee einer Grossstadt Bern. Nun wirbt er dafür in den Agglomerationsgemeinden, informiert «Der Bund».

– Es sei gut möglich, dass vielen Kantonsräten gar nicht bewusst war, welche Bedeutung die alten Zeughäuser in Zürich haben, als sie am Montag das Sanierungs- und Nutzungskonzept dafür abgelehnt haben, schreibt die «NZZ».

– Die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen will neue Bauzonen verhindern. Hochdorf geht diesen Weg bereits – wegen einer Initiative, die das Bevölkerungswachstum senken will. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.

– Der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee bangt wegen einer geplanten Umzonung um den Seezugang in Merlischachen, schreibt die «LZ».

– Der Architekt Vittorio Lampugnani erklärte am «Tages-Anzeiger»-Meeting das Wesen des Städtebaus. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.

– Basel-Stadt übernimmt einen Teil des Rosental-Areals von Syngenta, informiert die «BaZ».