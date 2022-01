Der 85 Meter hohe Tilia Tower geht in die Vernehmlassung.

Urs Honegger 20.01.2022 10:56

Im Lausanner Stadteil Malley soll ein 85 Meter hoher Turm nach Plänen des Schweizer Büros Itten & Brechbühl und des dänischen Büros 3XN entstehen. Bis zum 17. Februar geht das Projekt in die Vernehmlassung. «24heures» beschreibt, was sich an der Planung seit der Präsentation vor einem Jahr geändert hat. Das Hochhaus und seiner Fassade seien praktisch gleich, doch die Freiflächen zwischen den Gebäuden seien verbessert worden. Für die Landschaftsarchitektur zeichnet das Büro Atelier du Paysage verantwortlich. Es will am Fusse des Turms 300 bereits bis zu neun Meter hohe Bäume pflanzen. So müsse man nicht dreissig Jahre warten, bevor man den öffentlichen Raum geniessen könne, meint der Projektverantwortliche gegenüber «24heures». Weitere Meldungen: – «Bern bei günstigen Wohnraum unter den Zielvorgaben»: Die Stadt Bern hat 2021 nur 20 zusätzliche günstige Wohnungen geschaffen. Eigentlich sollten es 50 pro Jahr sein. Der «Bund» berichtet. – «SBB investieren 52 Millionen Frank...