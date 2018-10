Das Konvikt Chur

Durch die Aufnahme des Churer Konvikts in seine Rote Liste will der Schweizer Heimatschutz national für Aufmerksamkeit sorgen. Es könnte aber zu spät sein.

Lilia Glanzmann 17.10.2018 07:09

Durch die Aufnahme des Churer Konvikts in seine Rote Liste will der Schweizer Heimatschutz national für Aufmerksamkeit sorgen und stärkt der Bündner Sektion sowie verschiedenen Fachverbänden den Rücken. Es könnte aber zu spät sein, schreibt die «Südostschweiz». Die Kritik an der Sanierung des Konvikts richtet sich vor allem gegen die nachträgliche Überarbeitung eines Projekts, welches im Jahr 2016 als Sieger aus einem Wettbewerb hervorgegangen war. Der Bau stammt von Otto Glaus.

