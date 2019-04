Philip Ursprung Fotos: Annick Ramp

«Was in den Feierlichkeiten zu kurz kommt, ist einerseits der Blick auf die inneren Widersprüche des Bauhauses, andrerseits eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Bauhauses, also damit, wie die Ideen im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts interpretiert und transformiert wurden», schreibt Philip Ursprung im «Tages-Anzeiger». Das Bauhaus werde dargestellt als historisch abgeschlossener Fall. Dabei könnte gerade eine Diskussion über das Nachleben des Bauhauses dazu beitragen, dieses am Leben zu halten. «Wenn wir dem Erbe des Bauhauses gerecht werden wollen, dann sollten wir es in seiner Widersprüchlichkeit ernst nehmen und seine wechselvolle Geschichte, auch diejenige nach der Schliessung, in die Diskussion einbeziehen. Vom Bauhaus können wir lernen, dass Design sich nicht auf das Schaffen von Endprodukten oder das Lösen von Problemen reduzieren lässt, sondern ein Prozess ist, ein fortwährendes Verhandeln und Möglichkeiten.»



Weitere Meldungen:



– «Die Stadt Zürich wuchert ins Umland»: Ein gemeinsames Projekt der Statistikbüros von Stadt und Kanton zeigt laut «NZZ» Überraschendes.



– «Ein so hochkarätiges Schutzobjekt darf man nicht einfach opfern», sagt der Architekturhistoriker Lukas Zurfluh über die Gartenstadtsiedlung in Zürich Friesenberg im Interview mit der «NZZ».



– «Können Zürcher Kreative die Banker ersetzen?»: Junge Kreative sollen Zürich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von der Finanzbranche befreien, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Der neue Mobilfunkstandard 5G hat es nicht leicht in der Schweiz, meint der «Tages-Anzeiger» und fragt: «Wie gefährlich ist 5G tatsächlich?»



– «Mittelalterliche Schätze ans Licht geholt»: St. Gallen präsentiert den ältesten Klosterplan der Welt und andere Originaldokumente erstmals der Öffentlichkeit. Die «NZZ» berichtet.