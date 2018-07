«Die Stadt ist eine Zivilisationsmaschine»

Text: Urs Honegger / 18.07.2018 10:48

Wien erinnert sich an den Architekten und Städtebauer Otto Wagner, der das Stadtbild des Fin de Siècle prägte. Die «NZZ» berichtet. Da die neuzeitliche Stadt vor allen in der Bewegung wahrgenommen werde, müsse das «moderne Auge» längere gerade Linien, grössere Massen und gut proportionierte Flächen antreffen, die aus «wohlerwogener Sehdistanz» wie auch aus der Nähe kontrastreiche Stadtansichten böten. «Die moderne Stadt und die Architektur der Moderne: Das waren keine akademischen Prinzipien, keine asketischen Formalismen, beide basierten sie auf einem «Gefühl», dem sensitiven Verstehen und Erschliessen einer nach künstlerischen Gesichtspunkten erbauten Realität», schreibt die «NZZ» und schliesst: «Eine derart als Kontinuum empfundene Stadt macht aus ihr ein dynamisches, organisches System – und eine grosse, humane wie verantwortungsbewusste Zivilisationsmaschine.»

Weitere Meldungen:



– Jeder Neubau soll den Stromverbrauchs durch Eigenproduktion mitdecken. Zürich wehrt sich gegen diesen Konsens der Kantone. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Das Verwaltungsgericht Zürich gewichtet das öffentliche Interesse an neuen Wohnungen höher als den Heimatschutz und erlaubt den Abbruch der Siedlungen an der Seebahnstrasse. Die «NZZ» berichtet.



– Zürichs neue Bau- und Zonenordnung tritt auf den 1. November in Kraft. Bereits jetzt können die Baugesuche eingereicht werden, schreibt die «NZZ».



– Bob Gysin + Partner, Mierta & Kurt Lazzarini, ASP Landschaftsarchitekten und Basler & Hofmann gewinnen den Wettbewerb für das Pflegezentrum Du Lac in St. Moritz. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Das Hôtel Beau-Rivage in Nyon wird abgerissen: Soll es ein Neubau ersetzen oder so wie früher nachgebaut werden, fragt «24heures».



– Wo in Basel die Schulreform begann: Als schweizerisches Pionier-Projekt wurde 1939 der Schulpavillon von Hermann Baur eingeweiht. Die «Basler Zeitung» berichtet.