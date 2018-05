Der Turmbau zu Basel

Hoffmann-La Roche baut mitten in Basel Turm um Turm. Die Politik steht geschlossen hinter den Projekten. Rekurse gibt es keine – Kritik schon, schreibt die «Weltwoche». Sie nimmt den «Bau 2» zum Anlass für einen Augenschein vor Ort: «In anderen Schweizer Städten dürfte man sich die Augen reiben. Während vielerorts Grossprojekte, die ungleich bescheidener sind als jenes in Basel, politisch verhindert oder durch Rekurse jahrelang verzögert werden, kann Hoffmann-La Roche ungestört bauen. Auch die Parteien von rechts bis links stehen geschlossen hinter dem Roche-Umbau.» Und fragt abschliessend: «Ist es wirklich nötig, im Stadtbild so offensichtlich zu zeigen, wo Gott hockt?»