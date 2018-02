Der nicht mehr gebrauchte Stall

– Schweizer lieben die «Hüsli-Schweiz»: Rund die Hälfte der Schweizer möchte in der Agglomeration oder in einem Dorf leben. Und mit 44% wünscht sich eine relative Mehrheit ein Einfamilienhaus, berichtet die «NZZ» .

– Die «Alte Reithalle» in Aarau soll für 20 Millionen Franken saniert werden, meldet die «AZ» .

– Heizungen reparieren in der Cloud: Die Digitalisierung verändert die Wartung von Haustechnik-Systemen wie Heizung, Kühlung und Klimaanlagen grundlegend, schreibt die «NZZ» .

– Auroville – von der Hippiestadt zur Stadt der Zukunft: In Südindien bauen Aussteiger seit einem halben Jahrhundert an einer spirituellen Stadt der Zukunft. Ihre Ursprünge reichen ins Hippiejahr 1968 zurück – eine Bildstrecke in der «NZZ».