Das Datenquartier

Text: Andres Herzog / 8.12.2017 09:56

Foto: PD

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, baut ein Stadtviertel in Toronto, berichtet die «NZZ». «Sidewalk Toronto» heisst das Quartier, das wie einst Masdar City in Abu Dhabi ein Musterbeispiel werden soll, wie Kanada «Technologie nutzt, um unser tägliches Leben zu bereichern», zitiert die Zeitung den Konzern. «Ein von Grund auf vernetzter Stadtteil soll entstehen, in dem alles ineinander greift: ein Verkehrssystem, das die Daten von Smartphones, Sensoren und Kameras nutzt, um die besten Routen für selbstfahrende Autos zu bestimmen – nie wieder Stau, weniger Smog.» Damit das Stadtviertel Realität werden kann, müsse Toronto viele Regulierungen in Bereichen wie dem Transportwesen und dem Baurecht aussetzen, kündigt Alphabet an. «Welche dies genau sind, teilt Sidewalk Labs fürs Erste jedoch nicht mit.» Für die «NZZ» ist klar: «Am Ende profitieren immer die Unternehmen.» Das Versprechen der Stadt sei stets auch jenes der Freiheit gewesen. «Im Kern jedoch ist diese Freiheit eine Bedrohung für die Vision von Sidewalk von einer durchoptimierten Stadt der Zukunft.»

Weitere Meldungen:



– Der «Tages-Anzeiger» besucht die Baustelle des Polizei- und Justizzentrums in Zürich. «Der Justizpalast soll doppelt so viel Volumen haben wie der Prime Tower.»



– Der Zürcher Grafiker Alberto Vieceli hat alte Postkarten so stark entrümpelt, dass sie neue Perspektiven eröffnen. «Aus Disneyland wird Heavy-Metal», meint er im Interview mit dem «Tages-Anzeiger».



– «Südostschweiz», «Aargauer Zeitung» und «Der Landbote» berichten über Roboter in der Architektur. «Digitale Technologien erlauben die Konstruktion bisher unmöglicher Gebäudeformen, Baumaterialien werden leichter und das Bauen wird umweltfreundlicher.»



– «Davos soll E-City der Alpen werden», titelt die «Südostschweiz». Die «Wildmannli»-Denkfabrik legt eine Gesamtschau zur Davoser Verkehrsproblematik vor, die mitunter utopische Ideen enthält.