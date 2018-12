Wo ist es noch schneesicher? Wie viele Schneetage 33 Schweizer Orte in den letzten 30 Jahren verloren haben visualisiert der «Tages-Anzeiger».

«Historische Aufzeichnungen der letzten 500 Jahre zeigen, dass es im Schweizer Mittelland noch nie eine so geringe Schneebedeckung gegeben hat wie in den letzten Dekaden», so Dr. Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung. In Zürich habe beispielsweise in der Spanne von 1989 bis 2018 im Vergleich zu jener von 1959 bis 1988 rund 43 Prozent weniger Schnee gelegen. Daten von diversen weiteren Schweizer Regionen visualisiert der «Tages-Anzeiger» in anschaulichen Grafiken und fragt den Experten Marty dann auch, wie ein typischer Winter in der Schweiz in 30 Jahren aussehen würde und was gegen den Rückgang der Schneetage zu tun sei.

Weitere Meldungen:

– Die Stadt Luzern tue sich seit Jahren schwer mit dem Ausbau von Büroflächen. Dafür boome das Business in der Agglomeration, informiert die «LZ».

– Die Kantonsstrasse durch den Hardwald zwischen Birsfelden und Schweizerhalle soll ab 2019 saniert werden. Aber Links-Grün aus Basel will sich mit den Ausbauplänen nicht abfinden, schreibt die «BZ».

– In einem Interview bezeichnet die Winterthurer Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) die Zürichseegemeinden als «beschauliche» Region mit wenig Innovation, die «NZZ» berichtet.

– Harald Naegeli habe mit seinen Strichfiguren im Zürcher Grossmünster eine rote Linie überschritten. Baudirektor Markus Kägi ist verärgert, schreibt der «Tages-Anzeiger».