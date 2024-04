So soll das neue Universitätsgebäude an der Ecke Gloria-/Rämistrasse ab 2030 aussehen. Fotos: Visualisierung Herzog & de Meuron

Die Bausektion des Zürcher Stadtrats mit André Odermatt, Simone Brander und Filippo Leutenegger hat den Neubau des Bildungs- und Forschungszentrum Forum UZH bewilligt. «Das Gebäude überzeugt mit einem eigenen zeitgenössischen Ausdruck, der Bezüge schafft und sich im Umfeld der historisierenden Architektur der bestehenden Institutionsgebäude besonders gut einfügen kann», zitiert der ‹Tages-Anzeiger› den Entscheid. Die erhöhten Gestaltungsanforderungen wie auch die besondere Rücksichtnahme zu den potenziellen Schutzobjekten würden erfüllt. Sofern keine Rekurse eingehen, wird mit den Bauarbeiten in diesem Herbst begonnen, wie es bei der kantonalen Baudirektion heisst. Anderswo steht der Neubau in der Kritik. Den Auftrag für den Neubau an zwei Stararchitekten zu vergeben, die damit ein Denkmal setzen, sei ein unverantwortlicher Entscheid der Leitungsgremien, erklärte der bekannte Herzchirurg Thierry Carrel vor zwei Tagen in der ‹SonntagsZeitung›. Weitere Meldungen: – «Aussen hui und innen pfui bei der St. Jakobshalle»: Die St. Jakobshalle ist auch nach einer 140-Millionen-Sanierung nicht wirklich betriebsbereit. Die Politik ist ratlos, schreibt ‹BZ Basel›. – «Der Stadtzürcher Heimatschutz wird 50»: Im Kampf für den Erhalt von Baukultur legt sich die städtische Sektion ab und zu auch mit der kantonalen Mutterorganisation an, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Mehr Bäume in Wohnquartieren, aber mit Mass»: Der Zürcher Kantonsrat stimmt dem Kompromiss für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung zu. Die NZZ berichtet. – «St.Gallen will zur Schwammstadt werden»: Der Stadtrat sieht das Potenzial einer Schwammstadt zwar, spielt den Ball aber den Privaten zu. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Ehrenrettung für ein lange gering geschätztes Gebäude»: Der ‹Bund› erklärt, warum die Architektur des 1923 bis 1926 erbaute Gymna...