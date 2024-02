«Pro Natura hat ausgerechnet, dass allein auf den Bündner Dächern mehr Strom produziert werden kann, als der ‹Solarexpress› für die ganze Schweiz zum Ziel hat», schreibt die WOZ. Fotos: Markus Spiske / Unsplash

«Auf die Dächer, immer noch» Auf Bündner Dächern könne mehr Strom produziert werden, als der ‹Solarexpress› in der ganzen Schweiz, schreibt die WOZ. Ausserdem in der Presse: die Zürcher Wohnschutzinitiative und vogelfreundliche Windräder. 01.02.2024 10:04

Seit das Parlament im Herbst 2022 das Parlament den ‹Solarexpress› beschloss, locken grosszügige Subventionen für Solaranlagen auf freien Flächen in den Alpen. «In den letzten Monaten sind diverse Projekte in Gemeinden zur Abstimmung gekommen. Mit sehr unterschiedlichen Resultaten», schreibt die WOZ mit Blick auf die am Montag abgelehnte Solaranlage in der Bündner Gemeinde Surses. «Pro Natura hat ausgerechnet, dass allein auf den Bündner Dächern mehr Strom produziert werden kann, als der ‹Solarexpress› für die ganze Schweiz zum Ziel hat», schreibt die WOZ. Dank Zubau auf Dächern wachse der Solarstromanteil schnell. «Bereits jetzt liefern Solaranlagen im Winter beinahe so viel Strom, wie man mit dem sogenannten Solarexpress bis 2030 zusätzlich erreichen will – und das ohne alpine Anlagen», zitiert die Zeitung Swissolar-Geschäftsführer Matthias Egli. Mit dem Slogan «Auf die Dächer, nicht in die Natur!» hätten Umweltschützer:innen im Wallis 2023 eine Abstimmung gegen die kantonale Umsetzung des ‹Solarexpresses› gewonnen. «Er passt immer noch», meint die WOZ. Weitere Meldungen: – «Mietlimiten nach Umbauten erweisen sich als Bürokratiemonster»: Im Kanton Zürich sind die nötigen Unterschriften für die Wohnschutzinitiative der SP gesammelt – in Basel ist das Modell gescheitert, schreibt die NZZ. – Trotz der geplanten Konzentration auf Wil-West siedeln sich neue Firmen in den umliegenden Gemeinden an, berichtet das ‹St.Galler Tagblatt› und fragt ob damit das Projekt Wil-West überholt ist. – Warum verzögern sich die Mobilitätsprojekte in Nyon, fragt ‹24heures›. Das Verwaltungsgericht stellt der Gemeinde ein schlechtes Zeugnis aus. – «Beschönigen, behaupten und verdrängen»: Statt die Ziele des Pariser Klimaabkommens ernst zu nehmen, peilt die Flughafen Zürich AG ungehemmt noch mehr Flugverkehr an, schreibt die WOZ. – «V...