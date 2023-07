Bis ins Jahr 2050 sollen in der Schweiz jährlich über 34 Terawattstunden Solarstrom produziert werden. Fotos: Gabrielle Merk via Wikimedia Commons

Der Solarausbau in der Schweiz ist das Thema in verschiedenen deutschschweizer Medien. Weiter in der Presse: Abgespecktes «Brings uf d Strass!» in Zürich und gerettetes Holzhaus in Steinen.