Die gegossenen Glasfliesen haben eine unregelmässige Oberfläche und glitzern in der Sonne.

Die BZ berichtet von der Einweihung eines Herzog-de-Meuron-Baus in Basel: Für 200 Millionen Franken hat die Helvetia Versicherung ihren Hauptsitz erneuert. Es ist die erste Etappe des Helvetia-Campus im Dreieck St. Alban-Anlage, Engelgasse und Hohle Gasse nach den Plänen von Herzog & de Meuron. Fertig gestellt ist der Campus, der drei weitere Gebäude umfassen wird, voraussichtlich 2028. Architektonisch geht der Beitrag in der BZ nicht in die Tiefe. Doch er lässt erkennen, dass Herzog & de Meuron hier eine ähnliche Strategie angewendet hat, wie beim Stadtcasino: Sie liessen das Patria-Haus aus den 1950er Jahren stehen und ‹klonten› es: «Ein beinahe identisches Gebäude ist entstanden, ebenso 45 Meter hoch, mit gleicher Fassadengestaltung. Trotzdem erkennt man beim genauen Betrachten Unterschiede. So besitzt der ­ältere Bau ein Stockwerk mehr, nämlich deren zwölf. Das hat mit den dünneren Zwischendecken zu tun.» Identisch wurden die beiden Hochhäuser auch dadurch, dass die Fassaden des bestehenden vollkommen erneuert wurde – mit Dreifachverglasung und auffälligen Seitenfassaden, verkleidet mit 24'000 dreieckigen Gussglas-Fliesen aus Italien. Wer mit der Besichtigung bis im Frühjahr wartet, der wird wohl das Café besuchen können, dessen grossartige Aussicht aus dem Kopf des alten Hochhauses allen offen stehen soll. Weitere Meldungen: - Nach der Zusammenarbeit mit Omega legt Swatch am Samstag nach und eine legendäre Taucheruhr Fifty Fathoms von Blancpain auf, meldet die NZZ. - Die Mietzinslimiten für Sozialhilfebezüger lassen sich wegen der steigenden Mieten oft nicht mehr einhalten. Der Mieterverband schlägt Alarm, meldet Bund und Berner Zeitung. - Ein Berner Bar-Betreiber wehrt sich gegen eine Grossbaustelle an der Aarbergergasse, schreibt der Bund. - Vor 200 Jahren erhielt das Institut Hofwil bei Münchenbuchsee einen Badweiher. Warum der Ertri...