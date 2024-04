An der Hochschule Luzern startet im Herbst 2024 der neue Masterstudiengang «Kollaborative Raumentwicklung». Im Zentrum stehen komplexe, räumliche Transformationsprozesse.

Redaktion Hochparterre 08.04.2024 17:08

Planungsprozesse im urbanen wie auch ländlichen Raum werden immer komplexer und können nicht mehr nur von Raumplanerinnen, Architekten und Landschaftsarchitekten bearbeitet werden. Es sind neue Formen der Zusammenarbeit gefragt – und Fachpersonen gesucht, die diese Veränderungsprozesse begleiten können. «Die Raumentwicklung der Zukunft braucht inter- und transdisziplinäre Teams, die mit verschiedenen Fachsprachen über die disziplinären Grenzen hinaus agieren und in räumlichen und sozial-räumlichen Zusammenhängen verantwortungsbewusst handeln.», sagt Tabea Michaelis. Die Landschaftsarchitektin und Urban Designerin ist, zusammen mit Amelie Mayer, Co-Leiterin des neuen Master of Arts in kollaborativer Raumentwicklung der HSLU.

Der neue Studiengang will Personen direkt nach dem Bachelor-Abschluss und solche mit einigen Jahren Praxiserfahrung in Fachgebieten wie Raumplanung, Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Informatik oder Design ansprechen. Sie sollen lernen, wie durch das Zusammenspiel von sozialwissenschaftlich-qualitativen Methoden, architektonisch-planerischen Werkzeugen und künstlerisch-interventionistischen Verfahrensweisen Potenziale von bestehenden Räumen und Infrastrukturen sichtbargemacht und diese weiterentwickelt werden können, so die Medienmitteilung. Es gibt die Möglichkeit für ein Vollzeit- oder ein Teilzeitstudium.