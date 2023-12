Städte bauen, umbauen, weiterbauen – im Bild Winterthur – soll man künftig an der ZHAW lernen können. Fotos: Nick Harb Unsplash

In Planungsberufen wie Architektur, Landschaftsarchitektur oder Raumplanung seien städtebauliche Themen zwar teilweise integriert, doch dieses disziplinär geprägte Wissen genüge nicht mehr, um den aktuellen Herausforderungen im Städtebau zu begegnen, schreibt die ZHAW in einer Medienmitteilung sowie auf der Website zur neuen Ausbildung.

Was bisher fehlte, will die ZHAW nun anbieten: Ein Masterstudium in Städtebau, das sich «in erster Linie an die Anforderungen aus der Praxis» richte. Diese explizite Praxisorientierung sei einzigartig unter den Ausbildungen in der Schweiz, ebenso der Fokus auf «lokal-spezifische räumlich-qualitative städtebauliche Problemstellungen» sowie auf «nachhaltige Lösungsansätze».

Wann der erste MAS Städtebau an der ZHAW startet, ist allerdings noch nicht bekannt.