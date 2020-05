Alte Ferienwohnung? Kollektivieren, umbauen, besser nutzen.

Die Hälfte der Ferienwohnungen in den Alpen ist über vierzig Jahre alt. Viele sollten renoviert werden. Die Fachhochschule Graubünden hat untersucht wie und ein Start-up will die Befunde umsetzen.

Köbi Gantenbein 28.05.2020 14:43

Die Hälfte der 350 000 Ferienhäuser und -wohnungen in den Alpen entstand seit den Sechziger Jahren bis 1980. Was den Eltern noch Familienfreude und Wohlstandszeichen war, ist den erbenden Kindern oft eine Last. Die Töchter, die als Kinder jahrelang «ins Graubünden» mussten, wollen lieber nach Mallorca; Renovationen sind teuer und Vermietungen ein schwieriges Geschäft. Renovation für warme Betten Das Institut für Tourismus und Freizeit (ITF) der Fachhochschule Graubünden hat darum mit dem Projekt RenoRent untersucht, wie dieser Baubestand dennoch saniert werden könnte – er ist für die Wirtschaft der Ferienorte in den Alpen wichtig, denn Zweitwohner sind treue Gäste. Und es ist nützlich, aus den kalten Betten in den Ferienwohnungen warme zu machen. Das soll nun, so die Idee des ITF, eine Immobiliengesellschaft richten. Sie renoviert die Wohnungen mit einem Standard und dank der erhofften Menge kostengünstig, sie finanziert die Erneuerung und vermietet die Wohnung. Die Besitzerin tritt sie für...