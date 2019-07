Ein Stadtteil, der die Gemeinschaft fördert: Überbauung Zwicky Süd in Dübendorf. (Foto: Maja Dickerhof, Kraftwerk1)

Andres Herzog 23.07.2019 14:18

Das «Kompendium des Andersmachens», wie Herausgeberin Francesca Ferguson es formuliert, ist das Ergebnis des Make City Festivals, das im Sommer 2018 in Berlin stattfand. Die versammelten Architektinnen, Entwickler und Stadtplanerinnen kämpfen gegen Gentrifizierung, Profitmaximierung, Europaalleeisierung. Sie stehen ein für Gemeinschaftseigentum und Partizipation. Sie fordern selbstverwaltete Genossenschaften und kollektive Viehhaltung.

Das Buch zum Festival ist so randvoll mit Essays, Interviews und Projekten auf Deutsch und Englisch gefüllt, dass sich manchmal sogar die Buchstaben überlappen. Dabei spannt es den Bogen von Geld und Eigentum über politisch-rechtliche Fragen bis zur Ökologie. Wir lernen über empathische Ökonomie, die Kraft der Zwischennutzung oder den städtischen Gesellschaftsvertrag. Da wird mehr Zivilkapitalismus gefordert, Kooperation zum Gesetz erhoben oder die sozialräumliche Ressource des Erdgeschosses aktiviert. Es geht um klimagerechte Strassen und atmende Häuser, um die Ernährungswende und die Kreislaufwirtschaft, um nachwachsende Rohstoffe und spriessende Dächer.

Das Atelierhaus LoBe-Block in Berlin denkt das Zusammenleben auf den Terrassen neu. (Foto: David von Becker)

Dem Leser werden Dutzende leicht verdauliche Häppchen serviert, manche Essays bleiben allerdings im wolkig-abstrakten Formulierungen stecken oder wiederholen Allgemeinplätze. Wirkungsvoller, weil konkret sind die vielen Beispiele, die das Buch versammelt. In Frankreich initiiert «Plateau Urbain» seit 2013 Zwischennutzungen in leer stehenden Bürobauten, Einkaufszentren oder Industrieanlagen. Künstlerinnen in Boston schlossen sich zusammen, um einen Backsteinspeicher zu kaufen und in die «Midway Artist Studios» zu verwandeln. In Brüssel sucht die Initiative «Pool is cool» nach Orten, um öffentliche Schwimmbäder einzurichten. Viele Projekte kommen aus Berlin, der Alternativstadt. Und viele sind von Genossenschaften angetrieben, von der Kraftwerk1-Siedlung Zwicky Süd in Dübendorf bis zur Selbstbau-Kooperative IBeB in Berlin.

Das Buch macht klar: Es gibt tausend Wege, die Konventionen zu biegen, ob Kunstprojekt, Baukollektiv oder Bürgerinitiative. Mal sind die Vorhaben utopischer, mal pragmatischer. Stets geht es darum Gesellschaft zu bauen, nicht bloss Gebäude. Entstanden ist ein bunt gemischter Sammelband für all jene, die den Status quo der Stadt aufrütteln wollen. Die Projekte bewegen sich in einer kleinen, aber wachsenden Nische. Und ihre Zahl zeigt: Es gibt mehr Möglichkeiten als Ausreden, um die Dinge anders anzupacken.

Es geht auch anders, ökologischer: Das Buch «Make City» ist in grauem Karton eingebunden.

«Make City: Stadt anders machen»: Francesca Ferguson (Hg.), 352 Seiten, Deutsch/Englisch, ca. 400 Abbildungen, Jovis Verlag, Fr. 45.–