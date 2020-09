Das Handbuch zum öffentlichen Raum im Aargau

Köbi Gantenbein 25.09.2020 08:43

Räume im Aargau Wie bauen ein Kanton und seine Gemeinden gute öffentliche Räume? Das Amt für Raumentwicklung des Aargaus schaut in seinen Kanton, findet 15 Beispiele und macht damit ein lesenswertes Büchlein. 25.09.2020 08:43

Es ist ein schöner Zug, wenn die Raumplanungs-Ämter der Kantone sich um die Schönheit des öffentlichen Raumes kümmern; ihren Gemeinden raten was zu tun ist, sie zum Tun schupfen und so eine Vielfalt des öffentlichen Raumes anregen. Daniela Bächli vom Amt für Raumentwicklung des Aargau und der Raumplaner Samuel Flückiger machen es so: Schauen, was da ist, seine Güte erkennen, beschreiben und abbilden und die Erkenntnis in ein gut geschriebenes und schön fotografiertes Buch mit drei Kapiteln und einem Glossar packen: «Öffentliche Räume – Orte der Begegnung. Baukultur im Aargau». Wer es lesen will, kann das Büchlein hier bestellen oder es auf seinen Computer holen. «Menschen» heisst das erste. Schön hat Ona Pinkus diese an Trefforten, auf und an Strassen, in Parks, in öffentlichen Gebäuden fotografiert; knappe Legenden führen zur Einsicht, wie unterschiedlich die Interessen der Leute an den öffentlichen Raum sind und wie gleich ihre Ansprüche: Treffen, teilnehmen, dabei sein. D...