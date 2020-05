Pieter Poldervaart 04.05.2020 13:05

Die SBB sind zwar ein Logistikkonzern. Die am stärksten wachsenden Einnahmen stammen jedoch aus ihren Gebäuden. Stieg der Ertrag aus dem Personenverkehr 2019 um 2,2 Prozent und jener im Güterverkehr um 2,9 Prozent, so legten die Mieteinnahmen aus Geschäftsflächen und Wohnungen um 9,9 Prozent auf 552 Millionen Franken zu (mehr darüber in Hochparterres Themenheft ‹Die unbekannte Gigantin›). Woher das viele Geld kommt, zeigt das Beispiel des Bahnhofs Basel SBB: Die frühere Schalterhalle ist heute fest in der Hand der Migros. An drei Wänden reihen sich fünfzig Laufmeter Ladengeschäfte und Take-aways. Die orange Invasion ist zwar nur temporär und wird 2021 wieder abgebaut, um mehr Platz für den Personenfluss von und zu der Passerelle zu schaffen. Dennoch nimmt die Dominanz des Detailhändlers zu: Demnächst geht im Ostflügel ein Take-away mit zwei Self-Checkout-Kassen in Betrieb. Der Paukenschlag folgt dann im Frühling 2021: Einerseits eröffnen im Westflügel zwischen der Schalterhalle und dem f...