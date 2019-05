Lebensraum Landschaft: Die Vorlesungsreihe von Hochparterre und Volkshochschule

Köbi Gantenbein 21.05.2019 15:46

Überall ist jemand, dessen Ansprüche wachsen. So nimmt der Druck auf die Landschaft seit Mitte des letzten Jahrhunderts laufend zu. Damit die Landschaft nicht erdrückt wird, gibt es Raumplanung. Dieser Beruf will mit Ingenieurswissen und politischem Geschick Landschaft schützen oder herstellen. Rahel Marti lädt ein zu einer Reise in die Geschichte der Raumplanung, ihr Gelingen und Scheitern. Und ein Nachdenken, was nötig ist, damit Landschaft nicht verloren geht.