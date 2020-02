«Rosengarten Unsinn» an einem Stall im Prättigau, um die Zürcher Skifahrer fürs Nein zu gewinnen. (Bild Köbi Gantenbein)

Köbi Gantenbein 09.02.2020 18:38

Kosten und Klima haben den Rosengarten-Tunnel versenkt ‹Rosengartentunnel und Rosengartentram› ist gescheitert. Die Kosten, die Klimakrise und gut arbeitende Gegner haben ihn versenkt. Der Abstimmungskommentar von Köbi Gantenbein. 09.02.2020 18:38

Die Idee, in der Stadt Zürich die viel befahrene Strasse von der Hardbrücke auf die Buchegg und weiter zum Irchel in einen Tunnel zu versorgen und auf der so beruhigten Rosengartenachse ein Tram zu bauen, ist vom Tisch. Warum aber ist der gigantische Tiefbau mitten in der Stadt ist nicht nur abgelehnt, sondern versenkt worden? Das Geld Durchgeschlagen hat, was die Vorlage seit drei Jahren begleitet – 1,1 Milliarden Franken sind zu viel Geld, um 700 m Strasse zu beruhigen und doch kein Problem zu lösen. Sie hätten einen Skandal beseitigt: Aus einem 50 Jahre alten Provisorium ist eine der meist befahrenen Strassen der Schweiz geworden. 57 000 Autos jeden Tag mitten durch ein Wohnquartier. Doch die Sanierung für 1,1 Milliarden Franken – doppelt so viel wie der neue Tiefbahnhof in der Stadt Zürich gekostet hat – hat vielen Leuten nicht einleuchten können. Dass damit auch eine Tramlinie hätte bezahlt werden sollen, hat wenige interessiert. Nicht einmal die tramverliebte Stadt Zürich ...