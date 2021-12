Josua Studach (1937 – 2021) im Rebberg – Raumplanung hat auch mit Schönheit zu tun. Fotos: Urs Walder

Josua Studach, ein Pionier der Raumplanung, ist gestorben. Er hat das erste Planungsbüro in Graubünden gegründet und Orte vom Unterengadin bis in den Hinterthurgau gestaltet.

Köbi Gantenbein 03.12.2021 11:30

Josua Studach (1937–2021): Raumplaner, Jäger, Freund Josua Studach, ein Pionier der Raumplanung, ist gestorben. Er hat das erste Planungsbüro in Graubünden gegründet und Orte vom Unterengadin bis in den Hinterthurgau gestaltet. 03.12.2021 11:30

Am letzten Sonntag haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Klosters im Prättigau eine Teilrevision der Raumplanung gutgeheissen. Sie taten dies auf der Grundlage des Ortsplanes, den Josua Studach 1969 entworfen hat. Die Zweitwohnungsbauerei drohte den Ferienort im hinteren Prättigau völlig zu verändern; Studach schlug vor, grosse Flächen unter und im Dorf freizuhalten. Er plante, die letzten Resten des alten Ortsbildes zu erhalten und zeigte den Klostersern, avant la lettre, wie Innenverdichtung geht. Der Widerstand war hart – Bodenbesitzer und Baugewerbler wollten Gold graben, alteingesessene Regenten zogen gegen die Planung vom Leder, die die freien Walser beschädige. Zug um Zug setzte der junge Raumplaner zusammen mit dem erfahrenen Gemeindepräsidenten Georg Brosi den Ortsplan durch. 43 Jahre später haben die Klosterserinnen und Klosterser die Revision des Zonenplanes angenommen, der Werte von Studachs Plan befestigt – und zwar am Sonntag, in dem er, 84 Jahre alt nach länger...