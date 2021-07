Regula Lüscher. Foto: Nora Blum

«Jetzt ist es für mich ein runder Abschluss»

Die Meldung von Ihrem Rücktritt überraschte. Warum genau jetzt? Regula Lüscher: Zum einen sind es inhaltliche Gründe. Nach 14 Jahren habe ich ein rundes Bild; ich konnte vieles von dem erreichen, was ich wollte. Zudem waren die letzten fünf Jahre eindeutig die besten. Ich arbeite in einem fantastischen Team und konnte mit der rot-rot-grünen Koalition auf einer hohen Professionalitätsstufe die Themen bearbeiten, die mich von Anfang an getrieben haben: die gemeinwohlorientierte und die klimagerechte Stadtentwicklung, die Beteiligungs- und Partizipationsprozesse. Das Baukollegium und die Architekturqualität sind auch im politischen Raum ein wichtiges Thema geworden. Ich habe mit 45 angefangen, jetzt ist es für mich ein runder Abschluss. Zum anderen sind es persönliche Gründe. Ich habe mit meinem Mann 14 Jahre lang in einer Fernbeziehung gelebt. Jetzt möchte ich mehr Zeit haben, auch für meine Familie in der Schweiz. Die Formulierung, dass der Senat Sie in den «einstweiligen Ruhestand» versetzt, ...