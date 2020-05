Pärke wie hier in Zürich der am Platzspitz trösten in Krisenzeiten. Fotos: Wikipedia

Grün- und Freiräumen trösten Coronakummer

Eine Untersuchung in Genf und Zürich hat bestätigt, was wir vermuten: In gesellschaftlichen Krisen haben Frei- und Grünräume einen hohen Wert.

Köbi Gantenbein 27.05.2020 16:35