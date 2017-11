Geistersiedlungsgefahr

Text: Urs Honegger / 27.11.2017 11:54

Im Auftrag von «Blick» haben Experten Immobilienberatung IAZI 1452 Gemeinden auf die Frage hin ausgewertet, wo in der Schweiz aktuell die Geistersiedlungen der Zukunft gebaut werden. «Die Schweiz wird zugebaut, vor allem das Mittelland – obwohl es nicht annähernd so viele neue Siedlungen braucht», schreibt die Zeitung und präsentiert das Resultat in einer interaktiven Grafik. Am höchsten ist das Leerstandsrisiko am grössten zum Beispiel in Pieterlen BE, Uitikon ZH, Jonen AG und Leuk VS.