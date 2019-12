Verkehrsdrehscheibe Bahnhofplatz St.Gallen Fotos: Katalin Deér

René Hornung 06.12.2019 10:31

Die Stadt St. Gallen hat für ihren neu gestalteten Bahnhofplatz den Schweizerischen Mobilitätspreis «Flux» für den «Goldenen Verkehrsknoten», bekommen. Zehn Spezialisten des öffentlichen Verkehrs sassen in der Jury, die 45 Verkehrknoten begutachtete. Sie loben den Platz in St. Gallen als öffentlichen Aufenthalts- und Begegnungsort und als Drehscheibe des öV, der durch punktuelle Eingriffe neu geordnet und vernetzt wurde. Hochparterre hat den Platz im Themenheft «Urbane Drehscheibe» im August 2019 vorgestellt. Möglich geworden sei die gute Gestaltung dank enger Kooperation zwischen SBB, städtischen und regionalen Transportunternehmen und der Stadt. Vergeben wird der Preis von PostAuto, VCS und dem Verband öffentlicher Verkehr (VöV). Das Preisgeld von 5000 Franken geben die Stadt und die SBB direkt weiter, je zur Hälfte an die städtischen Selbsthilfe-Organisationen für Menschen mit Behinderungen, an Pro Cap St.Gallen-Appenzell und an Obvita. Dies als Dank für die langjährige wertvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit, speziell auch im preisgekrönten Projekt, wie die Stadt St. Gallen schreibt.