Stefan Kurath ist Architekt und Urbanist.

Stefan Kurath 07.02.2022 08:00

An der gemeinsamen Welt arbeiten Beteiligung weckt Begehrlichkeiten. Damit müssen die Gemeindevertreter umgehen können, schreibt Stefan Kurath im Kommentar zum Gebietsplanung ‹Chance Uetikon›. 07.02.2022 08:00

Der Annahme des Gestaltungsplans an der Gemeindeversammlung war eine dreistündige Diskussion vorangegangen. Verschiedene Seiten hatten Anträge vorgelegt. Doch auf die Anliegen bezüglich Klimaneutralität und bezahlbarem Wohnen ging der Gemeindepräsident als Versammlungsleiter nicht ein, weil deren Folgekosten nicht vorhersehbar waren. Auch nicht auf den Antrag zur Rückweisung des Gestaltungsplans, bis die Kosten der Änderungsanträge vorlägen. Im Nachgang schrieb die ‹Lobby für Uetikon› einen offenen Brief: Die Vereinigung taxierte den Verlauf der Gemeindeversammlung als «nichtdemokratischen Skandal» und massiven Vertrauensbruch. Die Vehemenz dieser Worte zeugt davon, dass hier eine Gruppe Politik als «Kampf um Alternativen» versteht. Beteiligung weckt Begehrlichkeiten. Damit müssen die Gemeindevertreter umgehen können. Doch im Alltag zeigt sich auch: Reinheit in der Planung gibt es nicht. Denn niemand handelt alleine. Beteiligung bedeutet vielmehr gemeinsames Arbeiten an der einen Welt. Da...